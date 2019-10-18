شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى ميشيل عون يلتقى وفدًا من الشباب المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل ها، أن الرئاسة اللبنانية، أعلنت أن الرئيس ميشيل عون ، يلتقي وفدًا من المتظاهرين بالقصر الجمهوري.
وكانت قناة العربية ذكرت أن قوى الأمن الداخلي اللبنانى أعلنت عن سقوط 17 جريحا من أفرادها فى مواجهات مع المتظاهرين .
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