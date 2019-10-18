اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، مدير صندوق النقد: مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح.

مدبولى من واشنطن: الرئيس تسلم الحكم فى ظل أوضاع اقتصادية تنذر بانهيار محتوم

مدير صندوق النقد: مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح

الحكومة تنفى بيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة التعليم: 290 ألف و913 سجلوا على البوابة الالكترونية للوظائف Advertisements

قتيل و7 جرحى جراء إطلاق نار فى ساحة النور بمدينة طرابلس اللبنانية

أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة 18-10-2019 فى مصر

مقتل 14 مدنيا جراء القصف التركي على مواقع في شمال سوريا

ﻃﻘﺲ الغد ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة على اﻟﻮجه اﻟﺒﺤﺮى.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

فايلر يُعلّق على أنباء تدريب منتخب سويسرا.. اعرف التفاصيل

حسام البدرى يحدد 15 نوفمبر موعدا لسفر المنتخب إلى جزر القمر

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