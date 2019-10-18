"100 مليون صحة" تؤكد زيادة الأملاح فى الجسم تسبب "انتفاخ" القدمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مبادرة 100 مليون صحة إن زيادة الأملاح في الجسم تسبب انتفاخ القدميين و الشعور بألم في الكعبيين. وأضافت مبادرة 100 مليون صحة ، فى حال الشعور بالأعراض السابقة على المواطن التوجة للوحدة الصحية أو المركز الطبى التابع لمحل سكنة ، مشيرة الى أن الوحدات تقدم العلاج بالمجان دون تحمل اى أعباء مالية كما يتم صرف الادوية المزمنة مدى الحياة بالمجان . Advertisements وكانت الحملة طالبت فى بيان سابق لها ، بالبعد عن المقارنات اليومية بين الأشخاص بعضهم البعض خاصة على السوشيال ميديا، مؤكدة أن هذة الأمورتؤثر على الحالة النفسية للأشخاص بشكل مباشر . ويشار إلى أن حملة 100 مليون صحة ، تقوم بالكشف المبكر عن فيرس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة وتقدم العلاج بالمجان للمصابين بأمراض مزمنة ، وللحملة أكثر من 300 نقطة ثابتة ومتحركة بالجمهورية تقدم خدمات الفحص بالمجان .

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