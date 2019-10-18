شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تعلن تشكيل هيئة المكتب واللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء، عن هيئة مكتب النقابة، عقب عقد مجلس النقابة أول اجتماع له بعد انتخابات التجديد النصفى، والذي كان مقررا أن يتم فيه اختيار أعضاء هيئة المكتب ومقرري اللجان، وهو ما تم التوافق عليه.

Advertisements

وجاء تشكيل هيئة المكتب كالتالي الدكتورة نجوى الشافعى، وكيلا للنقابة، والدكتور ايهاب الطاهر، امينا عاما، والدكتور جورج ناشد، أمين عام مساعد، والدكتور محمد عبد الحميد، أمين الصندوق، والدكتور احمد فتحى، امين صندوق مساعد.

وبالنسبة لمقرري اللجان فتم اختيار مقرروها كالتالى، الدكتور أحمد فتحي مقرر لجنة مصر عطاء، والدكتور رشوان شعبان مقررا للجنة المنشآت الطبية، وعضوي لجنة التحقيق هما الدكتور جورج ناشد، والدكتور احمد السيد، وتولى مسئولية الهيئة التأديبية الدكتور أسامة عبد الحى، والدكتور رشوان شعبان، والدكتورة إيمان سلامة، والدكتور احمد ابو بكر، للجنة التعليم الطبى، ويتولى لجنة الشباب، الدكتور أحمد السيد، ولجنة الاعلام والنشر، للدكتور محمود عرفه، والدكتور محسن عزام، لجنة الحريات، ولجنة الإسكان، للدكتور محمد عبد الحميد.

واختار المجلس اللجنة النقابية الوزارية برئاسة نقيب الاطباء والدكتور ابراهيم الزيات، مقررا، وبعضوية الدكتور اسامة عبد الحي، والدكتور ابو بكر القاضي، والدكتور محمد الاكشر، والدكتور احمد السيد، والدكتور كريم مصباح مقرر للجنة النقابات الفرعية، والدكتور محمود عرفة، مقرر مساعد، وتولت الدكتورة نجوى الشافعي، مسئولية لجنة الرواد، والدكتور محمد عبد الحميد، والدكتور احمد السيد، للهيئة الاستئنافية، والدكتور محمد الاكشر، مقرر لجنة العلاقات الخارجية، وبالنسبة للهيئة التأديبية فتم اختيار اسامة عبد الحي، رئيسا للجنة، و الدكتور رشوان شعبان، عضوا، والدكتور جورج ناشد، رئيس لجنة التحقيق، والدكتور احمد السيد، عضوا.