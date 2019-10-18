شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: الصادرات الزراعية تقفز إلى 4 ملايين و795 ألف طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول حالة الصادرات الزراعية متضمنا أهم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من 1 / 1/ 2019 حتى 16 /10/ 2019، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية 4 ملايين و795 ألف طن، مقابل 4 ملايين و570 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي كميات الصادرات الزراعية لعدد 13 محصولا رئيسيا تصديريا 3 ملايين و207 آلاف طن.

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وأوضح التقرير- حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، ان إجمالي صادرات مصر من الموالح بلغت مليون و760 ألف طن، لتحتل المركز الاول في حين بلغت إجمالي صادرات مصر من البطاطس 687 ألف طن، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية تلاها في المركز الثالث صادرات البصل المصري بإجمالي 487 ألف طن بصل ليصل إجمالي صادرات مصر من الموالح والبطاطس والبصل إلى مليوني و495 ألفا و700 طن بنسبة 52 % من إجمالي الصادرات الزراعية.

وإحتلت صادرات مصر من العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 112ألفا و802 طن عنب. تلاها صادرات الرمان في المركز الخامس بإجمالي كمية بلغت 55997 طن من الرمان، بينما إحتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالي 28 ألفا و980 طنا، تلاها في المركز السابع صادرات المانجو بإجمالي والمانجو 20 الفا و388 طن ،

ووفقا للتقرير الرسمي إحتلت الفراولة المركز الثامن في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي 19 الفا و585 طنا، تلاها في المركز التاسع صادرات الفاصوليا بإجمالي 12 الفا و917 طن فاصوليا، بينما إحتلت الجوافة المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 7526طن من الجوافة، تلاها في المركز الحادي عشر صادرات الخيار بإجمالي 7093طن ثم صادرات الفلفل بإجمالي كمية بلغت 5647 طن بالإضافة إلى تصدير من الخيار، تلتها صادرات الباذنجان بإجمالي كمية 1994 طن ،