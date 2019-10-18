شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تكلف المحافظين بتمكين متحدي الإعاقة اقتصاديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتشجيع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بمتحدي الإعاقة للمشاركة في المعارض التي تنظمها بعض الجهات لتوفير فرص للتمكين الاقتصادى والاجتماعى وتوفير الخدمات الضرورية لذوي الإعاقة، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بدعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي وقعته مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة.

وأكد «شعراوى»، في تصريحات صحفية، الجمعة، حرص الوزارة على رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات وإعطائهم جميع الحقوق التي تكفل لهم حياة انسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من امكانياتهم وقدراتهم وطاقاتهم الابداعية كأعضاء فاعلين في المجتمع في ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الانسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع.

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وأشار إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم خلال العام التدريبي الحالى وللمرة الأولى حقيبتين تدريبيتين تتعلقان بذوى الاحتياجات الخاصة ،الأولى لتدريبهم في جميع المحافظات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والثانية دورة تدريبية للعاملين بالمحافظات على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحا مساندة برنامج (مشروعك) الذي تنفذه الوزارة وإعطاءه أولوية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.

وأضاف الوزير أنه يجري حالياً التنسيق مع جميع المحافظات والمجلس القومى لشؤون الإعاقة لرصد الصورة الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة في القرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية واقتراح حلول للمشكلات التي تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيراً لحرية تنقلهم مع تفعيل جهود محو أميتهم والمشاركة في الأنشطة والمؤتمرات الداعمة لقضايا الإعاقة.

في سياق متصل، أعلنت محافظات القاهرة ومطروح والمنيا واسيوط والأقصر طرح المنتجات المميزة لأعضاء المؤسسات الخاصة بذوى الإعاقة في المعارض التي تنظمها وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي، وذلك بدور وأندية القوات المسلحة على مدار الشهور القادمة وحتى نهاية العام الحالى.