شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: توسيع التعاون مع «أوبشن تايم» لتقديم خدمات سفر مميزة للمسافرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركتا مصر للطيران وأوبشن تايم الرائدة في مجال تقديم خيارات السفر المتطورة، عن طرح برامج جديدة في مجال السفر تهدف إلى خدمة عملاء الشركة الوطنية والتي بدأ العمل بها من ٢٠١٥ وتتضمن تخفيضات على أسعار التذاكر وتعلية درجة السفر وغيرها.

حيث تُوفر OptionTown في الوقت الحالي لعملاء مصر للطيران عددا من الخدمات التي ترتقي بمستوى سفر العملاء؛ ومن بينها إمكانية الحصول على تخفيضات على تذاكر السفر عند شراء عدد من تذاكر السفر المختلفة الوجهات في نفس الوقت وخدمة إمكانية رفع درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال مقابل رسوم مخفضة وكذلك إمكانية شراء الوزن الإضافي برسوم مخفضة وكذلك إمكانية شراء المقاعد المفضلة قبل الرحلة.

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وأكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن «مصر للطيران دائمًا ما تحرص على تزويد عملائها بخيارات سفر مميزة لجعل رحلاتهم أسهل وأكثر تكاملًا. ومن هذا المنطلق، فإن مصر للطيران قد تعاونت مع شركة OptionTown العالمية لتقديم خيارات سفر مميزة على رحلات مصر للطيران».

وقال ساشين جويل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OptionTown، إن «شركة OptionTown مهتمة بتطوير شراكتها مع مصر للطيران والتي تتضمن طرح أربع خدمات جديدة للسفر تهدف إلى جعل تجربة سفر الراكب أكثر متعة. كما أننا سعداء باستفادة عدد كبير من عملاء مصر للطيران من منتجاتنا ونسعى لتطوير الشراكة للأمام».

جدير بالذكر أنه يمكن لعملاء برنامج الولاء EGYPTAIR Plus الاستفادة بأميال مقابل سفرياتهم التي تتم من خلال التذاكر المشتراة عبر Optiontown وفقًا القواعد المحددة لكل تذكرة.