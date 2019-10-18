سكاى نيوز: 24 إصابة فى صفوف القوات الأمنية اللبنانية خلال الاحتجاجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة "سكاى نيوز" في خبر عاجل لها، ارتفاع عدد المصابين إلى 24 إصابة في صفوف القوى الأمنية اللبنانية خلال الاحتجاجات المندلعة في لبنان.
وكانت قناة العربية، أكدت في خبر عاجل لها، أن منظمة الأمم المتحدة، علقت على المظاهرات المندلعة في لبنان.
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