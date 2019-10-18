شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الجزيرة لتضليل الرأى العام العربى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، التكرار والإلحاح والكذب عقيدة القناة القطرية.. خطة الجزيرة لتضليل الرأى العام العربى.. شهادات من داخل القناة القطرية لمذيعين سابقين تكشف سياسة الكذب والتضليل.. إعلامية جزائرية: كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفية.. مذيع مصرى مستقيل: المركز الإلكترونى يديره مسؤولون فى القناة تم تأسيسه على الطريقة الأمريكية.

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ـ التكرار والإلحاح والكذب عقيدة القناة القطرية.. خطة الجزيرة لتضليل الرأى العام العربى.. شهادات من داخل القناة القطرية لمذيعين سابقين تكشف سياسة الكذب والتضليل.. إعلامية جزائرية: كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفية.. مذيع مصرى مستقيل: المركز الإلكترونى يديره مسؤولون فى القناة تم تأسيسه على الطريقة الأمريكية

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