شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..تقرير عن مخطط تركيا بتهريب الدواعش من سوريا لإثارة الفوضى بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقرير بالفيديو يكشف عن مخطط تركيا، لتهريب الدواعش من السجون في شمال سوريا، ومنحهم قبلة الحياة مرة أخرى، بعد العدوان التركي على سوريا، وتهريب هذه العناصر الإرهابية من سجون القوات الكردية، لينتشروا في المنطقة لإرتكاب جرائم تخدم الدولة التركية.

Advertisements

رصد التقرير، ما يقوم به أردوغان بالاعتماد على العناصر الإرهابية في جرائمه التى يرتكبها في المنطقة، وخلق الفوضى في سوريا، وفتح طريق العودة للعناصر الإرهابية من جديد، وتهريبهم من السجون .