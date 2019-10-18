سكاى نيوز: سقوط جرحى من قوات الأمن اللبنانية خلال احتجاجات بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة "سكاى نيوز" في خبر عاجل، سقوط جرحى من القوات الأمنية والجيش اللبناني خلال الاحتجاجات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت. وأكدت القناة في خبر عاجل، اندلاع مواجهات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

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