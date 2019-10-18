شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع معلقا على خطاب سعد الحريرى: المشكلة فى لبنان ناجمة عن ممارسة سياسية خاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة العربية، في خبر عاجل لها، إن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، علق على خطاب رئيس الوزراء سعد الحريرى، "نتفق تماما مع التوصيف الذي أعطاه الرئيس الحريري للواقع السياسي".

وأضاف سمير جعجع، المشكلة في لبنان ناجمة عن ممارسة سياسية خاطئة وبعيدة عن منطق الدولة.