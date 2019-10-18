شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: مستعد لتسليم السلطة لمن يملك الحلول للأزمات اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، إنه على استعداد لتسليم السلطة بشكل سلمى لمن يملك الحلول للأزمات التى يمر به لبنان.
وقال سعد الحريرى، فى الخطاب الذى يلقيه الآن إلى الشعب اللبنانى، تزامنا مع اندلاع مظاهرات لبنانية، إن مستوى السلوك السياسى فى لبنان هو السبب الرئيسى فى تعطيل إصلاحات البلاد، متابعا: "سأمنح القوى السياسية مهلة 72 ساعة للعودة إلىّ بحلول".
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