موجز6.. التعليم: 290 ألف و913 سجلوا على البوابة الالكترونية للوظائف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، التعليم: 290 ألف و913 سجلوا على البوابة الالكترونية للوظائف.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

مثلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة، مصر فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولى، والتى تحدث فيها ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى.

أكدت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، في خبر عاجل لها، مقتل 14 مدنيا من جراء القصف التركي على مواقع في شمال سوريا.

كشفت مصادر بوزارة الآثار، أنه مازال العمل يجري حالياً في استخراج التوابيت المكتشفة في "خبيئة العساسيف" والتي ظهرت لعمال الحفائر البعثة الأثرية المصرية التي يقودها الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، حيث يجري استخراج التوابيت المتراصة من باطن الأرض.

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف التدخل العسكري التركي في سوريا بالحماقة.

طلب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، تقرير عن تطورات إصابة الثنائى عمرو السولية لاعب الأهلى وأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز لتحديد موقفهما من المعسكر المقبل.

أعلنت منصة WATCHiT الرقمية أنها ستقدم لمشتركيها حصريا فى بداية نوفمبر المقبل ولأول مرة مسرحية "اهلا رمضان" و التي يقوم ببطولتها الفنان محمد رمضان و هى من تأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال ومن إنتاج شركة ثري فيجن للإنتاج الفني.

توفى والد النجم أحمد مكى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، خلال إقامته فى دبى بدولة الإمارات، وسافر أحمد مكى برفقة أسرته إلى هناك لإلقاء النظرة الأخيرة على والده ودفنه بالأراضى الإماراتية.

بثت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تكشف فيه تناقض الإخوانى عبد الله الشريف، والذى كان يحرم في السابق السخرية، ثم أصبح يمارسها هو الآن.

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دافع مارك زوكربرج، المدير التنفسذى لموقع فيس بوك عن قرار موقع تويتر برفض حجب حساب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤكداً أن مواقع التواصل الاجتماعى والشركات الخاصة ليس دورها مراقبة السياسيين وأخبارهم وتحركاتهم.

أصدر نادى ريال مدريد بياناً رسمياً حول تأجيل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، والتى كان من المقرر إقامتها 26 أكتوبر الجارى على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

توجت آلاء عاطف بلقب ملكة جمال مصر 2019، فى المسابقة التى تنافست فيها 26 فتاة للحصول على لقب " "MISS EGYPT .

كشف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى حقيقة تلقيه عرضاً لتدريب منتخب سويسرا خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن كل تركيزه فى الأهلى حالياً ولا يُفكر فى الأمر إطلاقاً.

أنتقد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، تحركات تميم بن حمد رئيس نظام الحمدين، واصفا إياه بقائد العصابة للعب بثروات الدوحة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين فى تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة وأنها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفى وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة.

أصدر نادى برشلونة بياناً رسمياً حول تأجيل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والتى كان من المقرر إقامتها 26 أكتوبر الجارى على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل ، أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوجه رسالة إلى اللبنانيين الساعة السادسة بتوقيت بيروت.

لغط كبير أحدثه خبر استضافة دويلة قطر لمباراة السوبر الأفريقى القادمة والتى من المفترض أن يخوضها نادى الزمالك المصرى أمام نظيره الترجى التونسى فى يناير المقبل ، حيث توج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي بينما توج الزمالك بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.