"خرج من السجن قتل صاحبه".. عاطل يطلق النار على صديقه بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تكثف قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من جهودها للقبض على عاطل لاتهامه بقتل صديقه داخل مقهى بدائرة قسم شرطة دار السلام.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة داخل مقهى بلدي بدائرة القسم، وسقوط قتيل؛ بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، حيث أن المتهم خرج يوم ارتكاب الواقعة من السجن بعد حبسه على ذمة إحدى القضايا .

كما أفادت التحريات أن المتهم يوم خروجه من السجن، ذهب إلى أحد المقاهي بالمنطقة، وأطلق النار على صديقه - من فرد خرطوش- بسبب خلافات قديمة بينهما ما أسفر عن وفاته في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.