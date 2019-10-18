​لجنة طبية بسجن طرة تصدر تقريرًا بنتيجة فحص قيادي حزب تيار الكرامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قامت لجنة طبية متخصصة، بالكشف على المهندس عبدالعزيز الحسيني القيادي بحزب تيار الكرامة المحبوس إحتياطيا بسجن طرة للوقوف على حالته الصحية، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع السجون بوزارة الداخلية بكافة المسجونين.
وتبين من الكشف أن حالته مستقرة ولا توجد لديه أي علامات مرضية وتم عمل التحاليل الطبية اللازمة له وإعادته لمحبسه.
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