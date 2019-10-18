محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
في لفتة إنسانية ومبادرة من وزارة الداخلية، تم السماح للمحامي محمد الباقر المحبوس احتياطيًا في القضية رقم 2019 - 1309 حصر أمن دولة عليا، لأداء صلاة الجنازة وحضور مراسم تشييع والده صباح اليوم الجمعة، من مسجد حفيظة الألفي بمصر الجديدة.
جاء ذلك بحضور أفراد أسرته وعدد من المشيعين.
كانت هذه تفاصيل خبر في لفته إنسانية.. المحامي محمد الباقر يشيع جنازة والده في حراسة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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