في لفته إنسانية.. المحامي محمد الباقر يشيع جنازة والده في حراسة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

في لفتة إنسانية ومبادرة من وزارة الداخلية، تم السماح للمحامي محمد الباقر المحبوس احتياطيًا في القضية رقم 2019 - 1309 حصر أمن دولة عليا، لأداء صلاة الجنازة وحضور مراسم تشييع والده صباح اليوم الجمعة، من مسجد حفيظة الألفي بمصر الجديدة.

جاء ذلك بحضور أفراد أسرته وعدد من المشيعين.