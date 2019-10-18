مجدي يطلب فسخ عقد الزواج: مراتي صبغت شعرها بمصروف البيت كله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقام "مجدى .أ" 30 مدرس، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر يطلب فيها فسخ عقد الزواج من زوجته؛ مبررًا طلبه بأن زوجته عملت شعرها "صبغة وكاريتين" عند الكوافير بمصروف البيت الشهري كله.

وقال: تزوجت منذ سنة من "هبة .م" 26 ربة منزل، واتفقنا على تأجيل الإنجاب؛ لأننا ما زلنا نسدد أقساط الزواج.

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وتابع: زوجتي مسرفة جدًّا ولا تقدر ظروفي، وكانت تعمل قبل الزواج وبعد الزواج تركت العمل، وقالت "أنا مسؤولة منك".

أضاف: زوجتي كل شهر تنفق مصروف البيت قبل نهاية الشهر، ونكمل الشهر بالاقتراض، وعندما تذهب عند أسرتها تأخذ أكلها معها، رغم أن أسرتها متيسرة ماديَّا، وتقول لي: "أنا مسؤولة منك وليس من أسرتي"، وبسبب أن أختها أهداها زوجها هدية ذهبًا في عيد ميلادها عادت لتنكد عليَّ؛ لأنه لا بد أن أحضر لها مثلها.

واستكمل: عدت في أحد الأيام من عملي ولم أجد غداءً، فقالت زوجتي "أنا صرفت مصروف البيت كله عند الكوافير، ولم يتبق معي أي فلوس لأطبخ"، انهرتُ وسألتها " وكيف سنأكل طول الشهر؟"؛قالت: "اتصرف، أنت الرجل وإن لم يعجبك طلقني فأنا لم أعد قادرة على تحمل هذه العيشة"، وأخذت شبكتها الذهب وملابسها وذهبت إلى أسرتها.

لذلك أقمت دعوى فسخ عقد الزواج، والتي تحمل رقم 1590 لسنة 2019، وما زالت الدعوى منظورة.