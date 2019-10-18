أعضاء لجنة "حقوق الإنسان" بالبرلمان يتفقدون أقسام الشرطة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
تفقد وفد برلماني من لجنة حقوق الإنسان، الجمعة، أقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية.
وكان في استقبال أعضاء الوفد، مدير أمن الإسكندرية وقيادات المديرية، حيث تفقدوا عددًا من الأقسام وأماكن الاحتجاز، وأثنوا على ما شاهدوه من التزام الوزارة بقواعد ومعايير حقوق الإنسان.
وتعد الزيارة، أولى الزيارات التفقدية في إطار سلسلة تعتزم اللجنة القيام بها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.
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