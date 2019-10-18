وفد "القومي لحقوق الإنسان" يزور سجن النساء بالقناطر



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زار وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة حافظ أبوسعدة وعضوية محمد عبدالعزيز، سجن النساء بالقناطر الخيرية.

والتقى الوفد- بحسب بيان اليوم الجمعة- خلال الزيارة بمساعد وزير الداخلية للسجون، وتفقدوا مستشفى ومكتبة السجن وفصول محو الأمية، كما عقدوا لقاءات مع نزيلات السجن.

وأثنى الوفد الحقوقي، في نهاية الزيارة على الخدمات المقدمة للسجينات ووجهوا الشكر لوزارة الداخلية.

يشار إلى أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات المرتقب قيام المجلس بها، خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.