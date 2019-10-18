حدث في 8 ساعات| مصر لن تقبل المساس بحقوقها المائية.. والحكومة ترد على 12 شائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: رئيس الوزراء مصر لن تقبل المساس بحقوقها المائية، التعليم تعلن تسجيل 920 ألفًا على البوابة الإلكترونية.

رئيس الوزراء من واشنطن: لن نقبل المساس بحقوقنا في المياه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لم ولن تقف ضد جهود التنمية في حوض النيل، مشيرا إلى أن القاهرة أسهمت في مساعدة دول حوض النيل على بناء سدود، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل مطلقاً أن يتم المساس بحقوقها في المياه.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي استضافها معهد الشرق الأوسط (أحد أهم مراكز الفكر في العاصمة الأمريكية واشنطن) بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، بحضور سفير مصر في واشنطن، وعدد من أبرز أعضاء المعهد من الكتاب والباحثين وأعضاء الكونجرس السابقين.

استهل "مدبولي" الجلسة بتقديم عرض وافٍ حول تطورات الأوضاع في مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، حيث تسلم الرئيس الحكم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة كانت تنذر بانهيار اقتصادي محتوم، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة لإنقاذ الاقتصاد.

التعليم": 290 ألفًا سجلوا بياناتهم على البوابة الإلكترونية حتى الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين في تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة، وأنها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفي وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة.

وكشفت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي المتقدمين حتى صباح اليوم الجمعة بلغوا 290913 متقدمًا للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ انطلاق التسجيل يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري.

وتعمل البوابة الإلكترونية على فحص مستندات 97310 متقدمين أتموا المرحلة الأولى للتسجيل حتى صباح يوم الجمعة، وبلغ عدد طلبات التقدم للتطوع 1997 طلبًا، بينما بلغ عدد الإناث المسجلين 209121 من إجمالي عدد المتقدمين.

مفتي الجمهورية ينعي ضحايا حادث تصادم حافلة المعتمرين

نعى الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، المعتمرين المتوفين في حادث تصادم حافلتهم على طريق الهجرة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن وفاة 36 شخصًا وإصابة 4 آخرين.

وتوجه مفتي الجمهورية في بيان اليوم، بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل .

فحص مستندات 97 ألف متقدم على "بوابة التوظيف"

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء فحص مستندات 97310 متقدمًا أتموا المرحلة الأولى للتسجيل على البوابة الإلكترونية للتوظيف، حتى صباح الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن البوابة متاحة لجميع الراغبين في تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة وأنها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفى وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة.

وكشفت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي المتقدمين حتى صباح اليوم الجمعة بلغوا 290913 متقدمًا للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ انطلاق التسجيل يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري.

فحص 320 ألف طالب بالجامعات بـ"100 مليون صحة"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 387 ألفًا و957 طالبًا، بالصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الحالي (2019-2020)، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة" الخاصة بالطلبة الجدد الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، وذلك بداية من مطلع شهر أكتوبر الجاري، وحتى مساء أمس الخميس.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المسح الطبي لطلاب الصف الأول الإعدادي يستهدف حوالي 2 مليون طالب، وذلك لمدة ثلاثة شهور، حيث تم تخصيص 414 فريقًا للعمل بالحملة في 27 محافظة، وذلك لضمان استفادة طلاب المرحلة الإعدادية الجدد القادمين من المرحلة الإبتدائية بالحملة، ضمن خطة الوزارة في تبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار مجاهد، في بيان اليوم، إلى أن حملة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس في الثلاث مراحل الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، انتهت من فحص 3 مليون و780 ألفًا و435 طالبًا، وفحص 3 مليون و162 ألفًا و459 طالبًا بالمرحلة الثانوية، وتم تخصيص 1058 فريقًا طبيًا لتنفيذ الحملة ب 8373مدرسة ومعهد.

رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس شركة بوينج الأمريكية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، نائب رئيس شركة بوينج الأمريكية.

وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات، وسفير مصر في واشنطن.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، استعرض اللقاء جوانب التعاون بين مصر، ممثلة في شركة مصر للطيران، وشركة بوينج، لا سيما في ضوء الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة لتحديث أسطول مصر للطيران، وآخرها انضمام طائرات طراز "دريملاينر" إلى أسطول الشركة، من أجل دفع خطط التطوير الجارية، والتى أسهمت فى تحسين الوضع المالي والتنافسي لمصر للطيران.

كما تطرق اللقاء إلى إمكانية تدشين تعاون بين بوينج ووزارة الاتصالات فى مجال التطوير التكنولوجي والسوفت وير. وفى ختام اللقاء، أكد نائب رئيس شركة بوينج على الاهتمام الذى توليه الشركة بالسوق المصرية، باعتبارها سوقاً واعدة ومحورية في منطقة الشرق الأوسط.

الإسكان تكشف استعدادات مدينة برج العرب الجديدة لفصل الشتاء

صرح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأن جهاز المدينة استعد لاستقبال فصل الشتاء، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمواجهة أية حالات طارئة قد تحدث خلال فصل الشتاء.

وأوضح المهندس عصام بدوي، في بيان لوزارة "الإسكان" اليوم، أنه تم تطهير جميع بالوعات الأمطار بالمدينة، وتدعيم شبكة صرف مياه الأمطار بتنفيذ 120 بالوعة أمطار جديدة وربطها بشبكات الصرف الصحي، ومراجعة جميع محطات رفع الصرف الصحي بالمدينة، وعمل الصيانة الدورية لكافة مكونات المحطة من طلمبات ومولدات وخلافه، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، وكذا تنفيذ حلول عاجلة لمنع تجمع الأمطار بالمناطق الحيوية بالمدينة ومداخل المناطق الصناعية، ومراجعة جميع معدات الشفط والكسح وعمل الصيانة الخاصة بها.

مستثمرون مصريون بالخارج يعلنون تنفيذ مشروعات بالعلمين الجديدة

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدة مشروعات بمدينة العلمين الجديدة، برفقة الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".

وفي أولى ثمار مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، وعقب الزيارة، أبدى عدد من المستثمرين بالخارج استعدادهم للاستثمار في مدينة العلمين الجديدة، وهم شريف بغدادي وحمدي عثمان، حيث أكد بغدادي المقيم في دبي، سعادته بحضور مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، مشيرا إلى أنه مؤتمر ناجح ويدعو للفخر، كما أنه اطلع خلال جولة مدينة العلمين الجديدة على المشروعات.

وأضاف أنه بعد ما شاهده من فرص واعدة بالعلمين اتخذ قرار التعاقد على وحدة بالمنطقة التجارية والتي سيتم تسليمها في يناير المقبل، مقدما الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على تنظيم المؤتمر بجلساته الحوارية المهمة وأيضا تسهيل زيارات للمشروعات الكبرى ومنها مدينة العلمين الجديدة.

البابا تواضروس أمام "الشيوخ الفرنسي": أحوال مصر في تحسن مستمر

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، مقر مجلس الشيوخ الفرنسي. وكان في استقبال البابا لدى وصوله، رئيس المجلس Gérard LARCHER وعدد من أعضائه.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الأحوال في مصر تتحسن باستمرار، وأن هناك عدة مشروعات تنموية ستقود مصر نحو التقدم المنتظر، وأن المصريين يعيشون معًا بروح الأسرة الواحدة.

"أسعار السجائر وكروت الشحن".. الحكومة ترد على 12 شائعة أثارت جدلًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، 12 شائعة تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، أبرزها ما تردد عن تسريح عدد كبير من موظفي الدولة، واعتزام الحكومة الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وفرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن والسجائر.

ويستعرض "الخليج 365" رد مجلس الوزراء على الشائعات هذا الأسبوع عبر هذا الرابط..