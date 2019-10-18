مصر | أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون بشارع مستشفى الصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون بشارع مستشفى الصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية، لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخري.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 166 كرسى – 14 ترابيزة – 5 ميزان– 8 استاند – 3 إسطوانة– 3 أوتاد وسلاسل – 2 ثلاجة – 5 ترولى – 203 الإجمالى، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 3 سلاح ابيض – 8 غرامات – مخالفات – 2 مسجل شقى – 2 جناية – 7 مستأنف – 34 جزئى – 2 دراجه نارية – 890 مبالغ مالية – سلاح نارى – 60 الإجمالى، وفي مجال المرور تم ضبط 384 نموزج 125 – 15 تصالح فورى – 220 كلبش – 166 سحب – 5 قياده بدون رخصه تسيير– الإجمالى 781. في مجال المرافق عن ضبط 150 كرسى – 2 ثلاجة – 10 ترابيزة – 9 تروللى – 4 شمسية – 8 ميزان – 3 أسطوانة غاز – 10 أوتاد وسلاسل حديدية – عربة كارو – وبلغ الإجمالي 188 مخالفة، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 2 قضية مخدرات – 3 جناية – 3 سلاح أبيض – 16 غرامات – 9 مستأنف – سلاح نارى – 2 دراجة بخارى – 2 شقى خطر – 53 جزئى – 2 مخالفات – وبلغ الإجمالي 93 قضية جنائية مخالفة، وفي مجال المرور تم ضبط 9 مخالفات قيادة بدون رخصة – 360 نموذج 125 – 425 كلبش – 10 قيادة بدون رخصة تسيير – 107 حالة سحب – وبلغ الإجمالي 888 مخالفة مرورية.