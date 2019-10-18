مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. سقوط عصابة الشواذ بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. سقوط عصابة الشواذ بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:
بيان عاجل من نادي القضاة بشأن الأحاديث المغلوطة حول النائب العام والنيابة العامة
قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر تابع بكل أسف ما تم بثه خلال الأيام الماضية في إحدى القنوات الفضائية وعلى مواقع الإنترنت (يوتيوب) من أحاديث مغلوطة واعتداءات متكررة تنال من منصب النائب العام ورجال النيابة العامة.
تلقى مركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، يفيد بتغيب كلٍ من (نجلتها – تبلغ من العمر 7 سنوات، نجلها، يبلغ من العمر 5 سنوات، عن مسكنهما الكائن بدائرة المركز، حيث توجهت نجلتها لإصطحاب شقيقها من حضانته (بمدينة إدكو) عقب خروجها من مدرستها.
قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار ثلاثة أيام، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، استمرارًا لتفعيل مبادرة " كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر إحتياجًا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
كشفت الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل القبض على تشكيل عصابي لسرقة راغبي الميول الجنسي غير السوية "الشذوذ الجنسي"، بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.
تلقى مركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، يفيد بتغيب كلٍ من (نجلتها – تبلغ من العمر 7 سنوات، نجلها، يبلغ من العمر 5 سنوات، عن مسكنهما الكائن بدائرة المركز، حيث توجهت نجلتها لإصطحاب شقيقها من حضانته (بمدينة إدكو) عقب خروجها من مدرستها.
تحرير 1354 مخالفة مرورية وضبط 8 قضايا تهريب في 24 ساعة
قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار ثلاثة أيام، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، استمرارًا لتفعيل مبادرة " كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر إحتياجًا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
بيستدرجوهم عن طريق "فيسبوك".. تفاصيل سقوط عصابة الشواذ بأبو النمرس
كشفت الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل القبض على تشكيل عصابي لسرقة راغبي الميول الجنسي غير السوية "الشذوذ الجنسي"، بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.