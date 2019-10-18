مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. سقوط عصابة الشواذ بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. سقوط عصابة الشواذ بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

بيان عاجل من نادي القضاة بشأن الأحاديث المغلوطة حول النائب العام والنيابة العامة