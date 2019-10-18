مصر | ضبط 80 قضية جنائية بشارع عثمان محرم بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 80 قضية جنائية بشارع عثمان محرم بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم، دائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 13 طقطوقة – 5 اوتاد وسلاسل – 3 ثلاجة – 6 ميزان – 125 كرسى – 11 ترابيزة – 4 عربة يد – شمسية – 6 استاند – وبلغ الإجمالي 162 مخالفة، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 2 سلاح نارى – 2 مخدرات – 4 سلاح ابيض – 2 جناية – 8 مستأنف – 35 جزئى – 15 غرامات – ضبط وإحضار – 600 مبالغ مالية – 2 دراجه بخارية – سايرة – 2 نوعيات خطره – 3 مخالفة – 3 إشتباه – وبلغ الإجمالي 80 مخالفة.

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ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.

وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.