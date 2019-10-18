أخبار مصر | رياضة القاهرة تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر بحفل فني بمركز شباب الجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رياضة القاهرة تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر بحفل فني بمركز شباب الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، برئاسة الدكتور أشرف البجرمي، مساء اليوم الجمعة حفلا فنيا احتفالا بذكري إنتصار أكتوبر المجيد بمركز شباب الجزيرة.

يشهد الحفل خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

يتضمن الحفل عرض أوبريت للإدارة العامة للطلائع ( أرض السلام ) ، وفقرة بالية مركز شباب الجزيرة ،بالاضافة الى فقرة أوركسترا القاهرة مركز شباب 15 مايو أغاني وطنية منوعة ثم أغنية ختامية لفريق الأوركسترا بدخول الفرق المشاركة في العروض وختاماً بجميع المشاركين حملة أعلام الجمهورية.