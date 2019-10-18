أخبار مصر | خلال لقائه بالبابا.. رئيس الشيوخ الفرنسي يشيد بالدور المحوري لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال لقائه بالبابا.. رئيس الشيوخ الفرنسي يشيد بالدور المحوري لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، وذلك بمقر مجلس الشيوخ.

وكان لارشيه في استقبال قداسة البابا والوفد المرافق لدى وصوله لمقر مجلس الشيوخ، حيث صافح قداسته أعضاء وفد مجلس الشيوخ الفرنسي الذي حضر اللقاء.

وصرح السفير إيهاب بدوى، سفير جمهورية مصر العربية فى فرنسا، ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسك بأن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ثمَّن غاليًا، خلال اللقاء الذي جمع الجانبين، والذي امتد على مأدبة غداء أقامها رئيس المجلس تكريمًا لقداسة البابا، المكانة الروحية التي يحظى بها قداسته كأحد رموز الإيمان المسيحي فى العالم، معربًا عن تقديره للكنيسة المصرية الأرثوذوكسية لما لها من ثقل دينى وتاريخى كبير يعود لما يزيد عن التسعة عشر قرنًا.

كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بالدور المحوري لمصر فى منطقة الشرق الأوسط، وجهودها لمكافحة الإرهاب مما يساهم في أمن واستقرار المنطقة ككل، كما أثنى على العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة التى تزداد عمقاً ورسوخاً، وتتشعب لتشمل مختلف المجالات على المستويين الرسمى والشعبي، لافتاً إلى العلاقات البرلمانية الوثيقة التى تربط بين البرلمان الفرنسي ومجلس النواب المصري والزيارات المتبادلة فى هذا الصدد، بما تحمله من تعميق للبُعد الشعبي فى العلاقات الثنائية.

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وأضاف السفير إيهاب بدوى أن قداسة البابا شكر رئيسَ مجلس الشيوخ على حفاوة الاِستقبال التي لمسها قداسته فى الأراضي الفرنسية والتي عكست بصدق متانة أواصر الصداقة المصرية الفرنسية التى أثمرت عن الكثير من النجاحات التي تحققت فى مختلف المجالات بين البلدين.

كما أكد قداسته مساندة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودعمها لجهود مصر فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، لافتاً إلى أن العمليات الإرهابية وعلى اختلاف أهدافها ما بين استهداف للكنائس أو المساجد أو لمؤسسات الدولة من قوات مسلحة وشرطة وقضاء، إلا أن جميع تلك العمليات الإرهابية لها هدف واحد يتمثل فى تفكيك الوحدة الوطنية المصرية، وزرع بذور الفتنة بين مختلف فئات الشعب، الذى طالما كان وسيظل كتلة واحدة.

وأشاد البابا تواضروس الثانى فى حديثه أثناء اللقاء بما تبذله الحكومة المصرية من جهود من أجل ترميم الكنائس المُضارة جراء العمليات الإرهابية، فى لفتة وطنية تعكس حرص الدولة على احتواء جميع أبنائها والمساواة فيما بينهم، أخذاً فى الاِعتبار حرص المصريين جميعاً مسلمين ومسيحيين على العيش المشترك الذى جمع بينهم طيلة أربعة عشر قرناً فى سلام ومحبة وإخاء.

وأوضح السفير إيهاب بدوى أن زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى لفرنسا، التى تعد الأولى له منذ اعتلائه كرسى الباباوية عام 2012، تلقى اهتماماً كبيراً من الجمهورية الفرنسية، التى تنظر بعين التقدير لقداسته ولدور الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية باعتبارها رمزاً وطنياً يجسد روح الأخوة والمحبة فى وطن واحد يربط بين أبنائه تاريخٌ مشترك وثقافةٌ جامعة ومصيرٌ لا ينفصل.

وأضاف بدوى أن زيارة البابا تأتى فى إطار زيارة رعوية يقوم بها قداسته على رأس وفد كنسى رفيع المستوى بدأت يوم 9 الجارى وضمت كلاً من فرنسا وبلجيكا، حيث شملت زيارة قداسته لفرنسا تدشين كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة روفائيل، مقر مطرانية باريس وشمال فرنسا، وزيارة عدد من الكنائس القبطية الأرثوذوكسية الأخرى التابعة للمطرانية، على أن تُستكمل بجولة يقوم بها قداسته فى جنوب فرنسا يزور خلالها مدينتيّ ليون ومارسيليا.