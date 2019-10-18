أخبار مصر | وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان يزور سجن النساء بالقناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان يزور سجن النساء بالقناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة حافظ أبوسعدة وعضوية محمد عبدالعزيز بزيارة سجن النساء بالقناطر الخيرية.

وخلال الزيارة، التقى الوفد بمساعد وزير الداخلية للسجون وتفقدوا خلالها مستشفى ومكتبة السجن وفصول محو الأمية وقاموا بعقد لقاءات مع نزيلات السجن.

وأثنى الوفد على الخدمات المقدمة للسجينات ووجهوا الشكر لوزارة الداخلية وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات المرتقب قيام المجلس بها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.