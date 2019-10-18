أخبار مصر | وفد برلماني يشيد بقواعد ومعايير حقوق الإنسان خلال تفقد أقسام الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد برلماني يشيد بقواعد ومعايير حقوق الإنسان خلال تفقد أقسام الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وفد برلماني من لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب علاء عابد، بزيارة تفقدية لأقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية.

كان في استقبال الوفد مدير أمن الإسكندرية وقيادات المديرية، وقام الوفد بزيارة عدد من الأقسام وأماكن الاحتجاز وأثنوا على ما شاهدوه من التزام الوزارة بقواعد ومعايير حقوق الإنسان، وتعد الزيارة أولى الزيارات التفقدية في إطار سلسلة تعتزم اللجنة القيام بها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.