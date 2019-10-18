أخبار مصر | أعمال 28 فنانًا تعيد الحياة لـ"شارع المعز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعمال 28 فنانًا تعيد الحياة لـ"شارع المعز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية بجولة في عدد من المزارات الأثرية في شارع المعز لدين الله الفاطمي، منها بيت السحيمي ومجموعة قلاوون وقاعة محب الدين ومقعد الأمير ماماي السيفي.

وجاءت الجولة لرصد معرض"سرديات معاد تخيلها"، والذي يشارك في 28 من الفنانين المصريين، ويعرضون مجموعة فريدة من أعمالهم المعاصرة، ويستمر 3 أسابيع قادمة، وهو المعرض الذي يأتي برعاية وزارة الآثار ومنظمة اليونسكو.

ويسلط معرض "سرديات معاد تخيلها"، الضوء على قصص الأشخاص والأماكن التي عاشت في الشارع، عبر العصور التي امتد على مدى أكثر من 1000 سنة.

وقد قضي الفنانون المشاركون في المعرض ما يقرب من العام في دراسة تفاصيل شارع المعز، وانتقاء الحكايات الخاصة بالحقائق التاريخية والأساطير والخرافات والقادة وسلالات الحكام، والروايات التي كتبها نجيب محفوظ على أحد مقاهي شارع المعز، من أجل إنتاج أعمال تستحق التواجد في هذا المكان التاريخي الهام، وإبراز دور مصر المحوري في الفن المعاصر.

والفنانون المصريون المعاصرين المشاركين فهم أحمد العسقلاني، وأحمد الشاعر، وأحمد فريد، وأحمد كرالي، وأحمد قشطة، وأمير يوسف، وضياء الدين داود، وفريدة الجزار، وفتحي حسن، وغادة عامر، وهاني راشد، وهبة أمين، وهدى لطفي، وإبراهيم أحمد، وإبراهيم الدسوقي، وإبراهيم خطاب، وإسلام شبانة، وكريم الحيوان، وماريان فهمي، ومروان الجمل، ومدحت شفيق، ومعاذ الدماسي، ومحمد منيصير، ومحمد شكري، ومحمد بناوي، وشيرين جرجس، طارق نجا وياسمين المليجي.