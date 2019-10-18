أخبار مصر | حرقا.. مصرع مصري وطفليه داخل سيارة بالسعودية

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وذكرت مصادر مقربة من المقيم المتوفى، أنه كان يعانى من مشكلات عائلية قبل فترة، وأن زوجته مغربية عاملة فى إحدى الصوالين فى مدينة شقراء.

وقالت صحيفة عاجل السعودية اليوم الجمعة، إن الجهات الأمنية والدفاع المدنى باشرا حادثة احتراق سيارة خارج النطاق العمراني لمدينة شقراء وداخلها مقيم من الجنسية المصرية مع طفليه، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثث الثلاث فى مستشفى شقراء.

في سياق آخر، أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات للمستشار العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالكويت، بمتابعة حادث سقوط خلاط أسمنت على عامل مصري بمدينة الكويت الخميس الماضي.

وتابع المستشار العمال أحمد يوسف، إجراءات نقل جثمان المصري المتوفي إلى أرض الوطن فضلًا عن متابعة جميع مستحقاته لدى المصنع الذي كان يعمل به.

وأوضح أن التقرير الطبي للمتوفي، كشف عن أن سبب الوفاة يرجع إلي كسور متعددة بالفقرات العنقية والأضلاع الصدرية، وتهتك بالأحشاء البطنية، ونزيف دموي نتيجة سقوطه داخل ماكينة خلاط خرساني.

وبحسب بيان لوزارة القوى العاملة، فإن الوزير محمد سعفان، يتابع أولًا بأول بصفة يومية إجراءات نقل جثمان المواطن المصري المتوفي في الحادث ومستحقاته لدي الشركة التي كان يعمل بها.

المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، نوه بأن المواطن المتوفي يدعي عبد المنعم سيد سعيد، من مركز قوس بمحافظة قنا، ويحمل جواز سفر مصري تحت رقم: A11151882، ويبلغ من العمر 48 عاما.