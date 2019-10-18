شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريري يوجه كلمة للمتظاهرين في لبنان.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني كلمته التي يوجهها للبنانيين، بعد أن هزت المظاهرات احتجاجا على الأزمة الاقتصادية وفرض ضرائب جديدة، قلب العاصمة اللبنانية بيروت.

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