شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع الطمع سائقاً بالهرم لارتكاب جريمة قتل جاره طبيب الأسنان، متوهما امتلاكه ثروة كبيرة. ـ البداية كانت مع استعانة المتهم بمسجل خطر لسرقة شقة الطبيب بعد خروجه منها، ولكن كانت المفاجأة بعودة الطبيب خلال سرقتهما الشقة فقررا قتله. ـ وعلى طريقة ريا وسكينة كتم القاتلان أنفاس الطبيب بقطعة قماش مبللة Advertisements -والصدمة جاءت مع عثورهما على 1500 جنيه فقط و3 هواتف محمولة. - الأكمنة الأمنية قادت رجال الأمن بالجيزة للقبض على المتهمين واعترافهما بالجريمة. -أرشداالمتهمان عن الهواتف، واعترفا بإنفاق النقود المسروقة.

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