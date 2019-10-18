شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: الرئيس التشيكى يتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى خبر عاجل لها، أن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان يتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا. وكان رضوخ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لضغط الإدارة الأمريكية، وإعلانه وقف العملية العسكرية التركية في الشمال السورى، أثار ردود فعل ساخرة، بجانب هجوم من قبل المعارضة التركية على الحكومة التى لم تتمكن من الرد على إهانة ترامب لأردوغان.

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