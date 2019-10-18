شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: تم وضع عراقيل أمام جميع الجهود التي طرحتها للإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبناني، إن الإصلاحات لا تعني أن نقوم بفرض الضرائب، موضحا أن الحل الحقيقي يتلخص بزيادة مدخول الاقتصاد اللبناني.

وأضاف سعد الحريرى، في الخطاب الذى يلقيه الآن إلى الشعب اللبناني، تظامنا مع اندلاع مظاهرات لبنانية، أنه منذ 3 سنوات أحاول أن أجد حلولا لمشاكل لبنان، متابعا: أنا أشعر بألم اللبنانيين وأويد حقهم بالتعبير.

وشكا سعد الحريرى ، وضع العراقيل أمام عملية الإصلاح والعمل الحكومي، قائلا: تم وضع عراقيل أمام جميع الجهود التي طرحتها للإصلاح.

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وتابع رئيس الوزراء اللبناني: الغضب ردة فعل طبيعية إزاء الأداء السياسي في لبنان وتعطيل الدولة، ولقد خفضنا النفقات وسعينا لزيادة الدخل لكننا كنا دوما نصطدم بجهة معرقلة .