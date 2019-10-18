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قتيل و7 جرحى جراء إطلاق نار فى ساحة النور بمدينة طرابلس اللبنانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط قتيل و7 جرحى جراء إطلاق نار فى ساحة النور في مدينة طرابلس اللبنانية.

وكانت قناة "العربية" أكدت فى خبر عاجل لها، إصابة شخص بإطلاق نار من عناصر مواكبة في مدينة طرابلس شمال لبنان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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