شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون لنور الحياة يتحدثون عن مبادرة "عنيك في عنينا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت مبادرة "عنيك في عنينا" تحقق المزيد من الإنجازات، وفي هذا الفيديو نلتقي بأشخاص استطاعت المبادرة أن تعيد لهم نعمة البصر، فاستطاعوا أن يروا نور الحياة بعد أن كانوا محرومين منها، فماذا قالوا؟

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