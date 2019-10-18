شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بـ9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات، للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.

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وقامت مديريات الطب البيطرى، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، بشن حملة مكبرة فى 9 محافظات وهى (الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، جنوب سيناء، الفيوم، أسوان، بنى سويف، البحيرة)، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 130 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات فى المحافظات، وتم رصد 56 مراكزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقابة، خاصة فى المحافظات التى تشتهر بالإنتاج الحيوانى.