شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس أمام «الشيوخ البلجيكي»: المصريون يعيشون معًا بروح الأسرة الواحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، الجمعة، بزيارة مقر مجلس الشيوخ البلجيكي، وكان في استقباله لدى وصوله رئيس المجلس Gérard LARCHER وعدد من أعضائه.

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وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البابا تواضروس الثاني إلى أن الأحوال في مصر تتحسن باستمرار، وأن هناك عدة مشروعات تنموية ستقود مصر نحو التقدم المنتظر، وأن المصريين يعيشون معًا بروح الأسرة الواحدة.

كان البابا زار مقر السفارة المصرية ببروكسل، حيث استقبله السفير المصري خالد البقلي وطاقم السفارة.

قداسة البابا تواضروس الثاني يزور مجلس الشيوخ البلجيكي‎