شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يعد بدراسة استغلال القرية الأوليمبية بمطروح لصالح أبناء المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته لمطروح ولقائه مع اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، على دراسة مطلب محافظة مطروح بشأن استغلال القرية الأوليمبية بمنطقة الكيلو ١٠ شرق مدينة مرسى مطروح، وإعادة افتتاحها واستغلالها من أجل شباب المحافظة والفرق والأندية الرياضية بمطروح بما تشمله من ملاعب وصالة مغطاة، بالتنسيق مع القوات المسلحة ومحافظة مطروح، في إطار خطوات الوزارة لإقامة عدد من الاستادات والملاعب بعدد من المحافظات.

كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد وصل ظهر اليوم إلى مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة في زيارة تفقدية في المنشآت الرياضية بها يرافقه فيها محافظ مطروح والذى استقبله بمكتبه فور وصوله لأرض المحافظة.

رافق محافظ مطروح في استقبال الوزير نواب محافظة مطروح بالبرلمان.