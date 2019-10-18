شكرا لقرائتكم خبر عن «أعلى 5 مجالات ربحًا في العالم».. مؤتمر شبابي بمركز شباب الجزيرة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق غدًا بقاعة المؤتمرات بمركز شباب الجزيرة مؤتمر شبابي تحت عنوان «Top 5 Profit Rates» ويتحدث عن أعلى خمس مجالات ربحا على مستوى العالم، ومنها التسويق والتسويق الإلكتروني وريادة الأعمال ومجال تصميم التطبيقات والألعاب على الأجهزة الإلكترونية ومجال طب القدم واستشاري إصابات الملاعب في الأندية الرياضية.

وينظم المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ويقوم بتنفيذها مجموعة من شباب جامعة حلوان بهدف توسيع قاعدة المشاركة وبهدف تدريب وتثقيف الشباب وابتكار أفكار شبابية جديدة وتنفيذها، ومساعدة الشباب في تقديم مبادرتهم داخل الوزارة وتنفيذها.