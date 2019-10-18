شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة WATCHiT الرقمية أنها ستقدم لمشتركيها حصريا فى بداية نوفمبر المقبل ولأول مرة مسرحية "اهلا رمضان" و التي يقوم ببطولتها الفنان محمد رمضان و هى من تأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال ومن إنتاج شركة ثري فيجن للإنتاج الفني.
وأضافت المنصة، أن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية حصلت على حقوق المسرحية و تعاقدت مع المنصة لتقديم نسختها الرقمية. و صرحت ادارة منصة WATCH iT.
وأضافت أن مسرحية اهلا رمضان هى باكورة الاعمال المسرحية الجديدة التى ستقدمها المنصة وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمى فى مختلف المجالات.
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