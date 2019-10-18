شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: تركيا ستكون مسؤولة عن نهوض داعش مجددا.. وما يحدث "حماقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف التدخل العسكري التركي في سوريا بالحماقة.

وأضاف إيمانويل ماكرون، أن تركيا ستكون المسؤولة في حال نهوض تنظيم داعش من جديد، معتبرا أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية في سوريا خطأ جسيما من الناتو والغرب.