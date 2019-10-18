شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء حمدى الحديدى أحد أبطال حرب أكتوبر وآسر عساف ياجورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى فجر اليوم الجمعة اللواء محمد حمدى الحديدى، أحد أبطال حرب أكتوبر، والذى استطاع خلال حرب أكتوبر أسر العقيد الاسرائيلى عساف ياجورى، والذى يعد أشهر القادة الاسرائيلين، الذين تم أسرهم خلال الحرب.

والراحل محمد حمدى الحديدى، من مواليد محافظة الدقهلية، وكان من الأبطال المشهود لهم بالكفاءة والعسكرية الصارمة، وفى حرب أكتوبر أصيب فى ساقيه جراء صاروخ للعدو، مما أدى لبترهما، وتم تكريمه من رؤساء مصر عبد الناصر والسادات، ومنحته الدولة وسام نجمة سيناء.

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ويقام العزاء فى مسجد فاطمة الشربتلى، بالتجمع الخامس، مساء اليوم.