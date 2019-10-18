شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الرسولية تستضيف 125 قسا فى مؤتمر بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الواعظة الشهيرة مارلين هيكي بخطوات الرئيس السيسي في كيفية وضع مصر في الطريق الصحيح.
وقالت هيكي والتي تزور مصر في الوقت الحالي بوفد كبير من القسس يصل الي 125 قسا بهدف الترويج للسياحة في مصر خلال زيارة تستغرق 15 يوما بدعوة من القس ناصر كتكوت الرئيس العام للكنائس الرسولية في جمهورية مصر العربية ودول الخليج العربي.
وأشارت إلى أن وفد القسس فضل اختيار مصر في شتاء هذا العام للاستمتاع بزيارة الآثار التاريخية والتي ولاسيما الأهرامات وأبو الهول والكرنك في الأقصر والخزانات في أسوان وبعض المناطق مثل وادي النطرون.
من جانبه قال القس ناصر كتكوت إن هذه الدعوة الخاصة للترويج للسياحة لم تكن الأولي ولكن الكنيسة الرسولية في مصر وجهت العديد من الدعوات لرجال أعمال ومستثمرين وقسس من قبل بهدف تنشيط السياحة المصرية والحديث عن المناخ الرائع للاستثمار في الوقت الحالي.
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