شكرا لقرائتكم خبر عن يوم فى حياة ملكة جمال مصر 2019.. قراءة ورياضة ومطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت آلاء عاطف بلقب ملكة جمال مصر 2019، فى المسابقة التى تنافست فيها 26 فتاة للحصول على لقب " "MISS EGYPT .

وقالت ملكة جمال مصر أنها تقدمت للمسابقة عن طريق النت واستعدت قبلها بالقراءة فى عدة مجالات، حتى تكون قادرة على خوض المسابقة بشكل كبير يجعلها تتنافس على اللقب.

وأضافت آلاء عاطف أن هوايتها المفضلة القراءة، وممارسة الرياضة وتهوى الدخول للمطبخ فى بعض الأوقات، لتساعد والدتها فى تجهيز الطعام.

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