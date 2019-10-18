محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - أ ش أ:
زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، مقر مجلس الشيوخ الفرنسي.
وكان في استقبال البابا لدى وصوله، رئيس المجلس Gérard LARCHER وعدد من أعضائه.
وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار البابا إلى أن الأحوال في مصر تتحسن باستمرار، وأن هناك عدة مشروعات تنموية ستقود مصر نحو التقدم المنتظر، وأن المصريين يعيشون معًا بروح الأسرة الواحدة.
وكان البابا تواضروس زار مقر السفارة المصرية ببروكسل حيث استقبله السفير المصري خالد البقلي وطاقم السفارة .
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس أمام "الشيوخ الفرنسي": أحوال مصر في تحسن مستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.