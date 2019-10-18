وزير الثقافة: نستهدف تعريف الشباب بإنجازات رموز الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن الخطط الاستراتيجية للعمل الثقافي في مصر تشمل مسارا للاحتفاء برموز الوطن ووضعهم في دائرة اهتمام الشباب والأجيال الجديدة باعتبارهم نماذج نجاح.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها أكاديمية الفنون، بالتعاون مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي للاحتفاء بسيد درويش بالقاعة التي تحمل اسمه بمنطقة الهرم.

وأضافت عبدالدايم، أن جهود تشكيل وعي المجتمع وبناء الإنسان تستلهم إنجازات العظماء، مشيرة إلى ثراء ذاكرة الأمة بالمبدعين الذين نجحوا في وضع بصمات بارزة ساهمت في كتابة تاريخ البلاد.

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وكانت الاحتفالية التي أحيتها الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تضمنت مجموعة من أعمال الفنان الخالدة منها (والله تستاهل يا قلبي، أنا المصري) وأداهما المطرب أحمد محسن، دور أنا هويت وشدت به أنغام مصطفى، ويا حلاوة أم إسماعيل ودنجى دنجى وتغنى بهما منعم رفاعي، ولحن الأروام أداه مصطفى ياسين، ودويتو على قد الليل تشارك في أدائه أنغام مصطفى وأحمد محسن، وشد الحزام ويا عشاق النبى وخفيف الروح وأهو ده اللي صار أداء كورال أطفال تدريب الفنانة القديرة عزة نصر.

كما صاحب الاحتفالية معرض لصور سيد درويش النادرة مثلت مراحل مختلفة من حياته إلى جانب عدد من مقتنياته الخاصة التي يضمها متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ومختارات من إصداراته التى تستعرض رحلة فنان الشعب.

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