البيئة تنظم البرنامج الثالث لإعداد المرشد السياحي البيئي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

تعقد وزارة البيئة من خلال مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة، البرنامج التدريبي الثالث لإعداد المرشد السياحي البيئي والذي بدأت أعماله منذ يومين ويستمر حتى يوم 26 أكتوبر الجاري بمركز تدريب المحميات بمدينة شرم الشيخ ، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة ونقابة المرشدين السياحيين بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية و بمشاركة خبراء في السياحة والبيئة والتنوع البيولوجي تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها اليوم ، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر السياحية العاملة أوالراغبين في العمل بمجال الإرشاد البيئي داخل المحميات الطبيعية لتفعيل مفهوم السياحة البيئية المستدامة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي ، وذلك من خلال تزويد المرشدين بالمعلومات العلمية الصحيحة بعدد من التخصصات منها علوم البيئة وحماية الأنواع والجيولوجيا وإدارة الموارد الطبيعية والسياحة البيئية والتشريعات والقوانين البيئية المنظمة المعنية بحماية الطبيعة، وذلك من خلال برامج متخصصة تشمل تدريبات عملية وحقلية تتيح للمتدربين التزود بخبرات حقيقية بمجال السياحة البيئية على أن يحصل المتخرج على شهادة معتمدة - من وزارة البيئة ووزارة السياحة - للعمل بشكل رسمي في مجال الإرشاد البيئي داخل المحميات بمصر كمرشد سياحي بيئي .

كما يشمل البرنامج عرض أهمية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي ودورهم كمرشدين بيئيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمحميات بتقديم المعلومات الكافية والصحيحة عن الموارد الطبيعية بمصر وخاصة بمحميات جنوب سيناء بما يضمن رفع الوعى البيئي بأهمية المحميات والحياة البرية والحفاظ عليها.