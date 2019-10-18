محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اعتمد اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اليوم الجمعة، حركة تنقلات محدودة في قطاع النظام.
شملت الحركة نقل العقيد محمد نبيل مأمور قسم العمرانية إلى قسم الهرم خلفا للعميد عصام بركات الذي جرى نقله إلى إدارة تأمين المنطقة الأثرية.
وتم تصعيد المقدم أحمد كامل نائب مأمور قسم شرطة الطالبية، ليتولى منصب مأمور قسم شرطة العمرانية في قطاع غرب الجيزة إضافة إلى تغيير محل انتداب عدد من الضباط حديثي التخرج "رتبة ملازم أول" بين عدد من الأقسام بمخلتف القطاعات.
حسب مصدر أمني مسؤول -رفض نشر اسمه- جاء القرار لضخ دماء جديدة وتصعيد العقيد محمد نبيل لتميزه في العمل خلال الفترة الماضية، وعدما لسير العمل في قسم الهرم، الذي يعد أحد أهم أقسام الشرطة بالمحافظة إذ يغطي مساحة جغرفية واسعة ذات كثافة سكانية مرتفعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير أمن الجيزة يضخ دماء جديدة بحديثي التخرج.. و"نبيل" مأمورا لقسم الهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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