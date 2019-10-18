القبض على صاحب شركة إلحاق عمالة لنصبه على راغبي السفر للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم إلحاقهم للدراسة ببعض الجامعات بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب شركة لإلحاق العمالة، مقيم مدينة نصر أول، باتخاذ إحدى الشقق المستأجرة مقرًا للشركة عمله والتي تخصص نشاطها في إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال تواجده بالشركة المشار إليها، وبحوزته كمية من الاستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج.
بمواجهته اعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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